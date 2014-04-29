В «УДАРе» считают, что киевляне должны участвовать в планировании застройки столицы

Об этом заявил народный депутат от партии "УДАР" Наталья Новак.

«Близятся майские праздники, День Киева. В эти дни в Киеве всегда проходят концерты, спортивные соревнования, другие массовые мероприятия. Традиционно люди собирались всегда в центре города, на Крещатике. Но сейчас, когда на Майдане палатки, провести концерт или шоу – проблема. На Певческое поле? Но туда не очень удобно добираться, особенно пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями. В парках тоже нельзя- пострадают газоны. А где еще? Пешеходных улиц или площадей у нас нет. Вообще в районах нет таких мест, где бы могло удобно разместиться большое количество людей всех возрастов. Виталий Кличко и партия «УДАР» считают огромной ошибкой всех городских властей то, что они не думали о людях, когда раздавали землю под застройку», - говорит народный депутат.

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«Нам нужно пересмотреть подход к планированию города. В первую очередь надо думать о комфорте киевлян - нужно продумать пространство, удобное для горожан и гостей столицы, - для прогулок, отдыха, встреч с друзьями, посещения концертов. Думаю, киевляне сами подскажут, где должны быть такие общественные пространства. А городская власть, с учетом из мнения, должна провести благоустройство этих мест», - отметила Новак.

Она высказал убеждение, что любое строительство в Киеве может начинаться только после общественных обсуждений и общественной экспертизы. «Фракция партии «УДАР» в Киевсовете много лет выступала против незаконной застройки зеленых зон, уплотнения застройки. Но эффективной такая политика может стать то лько после того, как общественность и органы самоуправления получат реальное право контролировать застройщиков и определять, что нужно строить в городе, а что - нет», - сказала нардеп. Она также сообщила, что лидер партии «УДАР» Виталий Кличко считает необходимым привлечь общественных активистов к разработке схем велосипедных дорожек и пешеходных зон. По его словам, велосипеды в Киеве сейчас в тренде, и городская власть обязана создать киевлянам условия для активного отдыха.