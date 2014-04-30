Депутаты считают, что киевляне имеют право знать, как власть распоряжается имуществом города

Такое убеждение высказала депутат Киевсовета VI созыва от партии «УДАР» Анна Старостенко.

«Очевидно, что первыми шагами новой власти Киева должна стать инвентаризация всего коммунального имущества. Ведь на сегодня громада точно не знает, чем она владеет, какие объекты и на каких условиях переданы в аренду, какую выгоду из этой аренды получают киевляне. Результаты этой инвентаризации обязательно должны быть опубликованы и быть в открытом доступе, в частности в электронном виде. Для этого, разумеется, нужно реально внедрять систему электронной демократии и электронного документооборота», – отметила Анна Старостенко.

По ее словам, в открытом доступе должен находиться также перечень объектов, которые планируется передать арендаторам. «Задача – сделать так, чтобы каждый киевлянин в любой момент мог узнать, как киевская власть распоряжается муниципальным имуществом. Открытость власти заключаться не только в готовности к диалогу с обществом, но и в абсолютной открытости хозяйственной деятельности мэрии», –подчеркнула Старостенко.

Напомним, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко настаивает: «Самое большое зло – это коррупция. Первый удар необходимо направить против этого явления. Бюджет должен быть абсолютно прозрачным. Ну и, наконец, нужна ответственность чиновников – не на словах, а в действии», – отметил Виталий Кличко в интервью журналу «Фокус».