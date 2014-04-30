В Киеве неизвестный "заминировал" центральный железнодорожный вокзал
12:04, 30 апреля 2014Киев
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В Киеве неизвестный мужчина позвонил по телефону 102 и проинформировал, что на центральном железнодорожном вокзале заложена бомба.
В Киеве сообщили о минировании вокзала / УЗ
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация об этом поступила в 10.50.
На месте происшествия работают взрывотехнические и следственно-оперативные группы. Также устанавливается личность звонившего.
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