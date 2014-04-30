В Киеве неизвестный "заминировал" центральный железнодорожный вокзал

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация об этом поступила в 10.50.

На месте происшествия работают взрывотехнические и следственно-оперативные группы. Также устанавливается личность звонившего.

Читайте такжеВооруженные силы приведены в полную боевую готовность из-за угрозы нападения России - ТурчиновОдновременно в милицейском главке не смогли уточнить, произошла ли эвакуация пассажиров и персонала вокзала.