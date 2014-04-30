Взрывчатки на железнодорожном вокзале Киева не обнаружили

Взрывотехнические службы обследовали здание и территорию железнодорожного вокзала Киева после сообщения анонима о его минировании и не обнаружили каких-либо взрывоопасных веществ.

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Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, после поступления сообщения о минировании с вокзала были эвакуированы пассажиры и персонал. В 12.40 вокзал возобновил работу в обычном режиме.

Сейчас милиция устанавливает личность сделавшего ложный звонок о минировании.