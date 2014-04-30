Оробец пытаются снять с выборов - политолог

Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черененко, комментируя заявление Леси Оробец о попытках определенных сил снять ее с выборов.

«Безусловно, есть заинтересованные в том, чтобы Леся Оробец сошла с дистанции. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кому Оробец перешла дорогу. Ее несанкционированное выдвижение спутало все карты Владимиру Бондаренко и Блоку Юлии Тимошенко, чьим представителем все еще числится Оробец. В СМИ уже звучала критика об отсутствии единства в Блоке Тимошенко – когда от политической силы идут несколько кандидатов, очевидно, что внутри партии не все в порядке», – сказал Евгений Черненко.

«Кроме того, видимо чашу терпения БЮТ переполнила резкая критика со стороны Оробец самого Бондаренко и намеки на то, что Тимошенко готовится использовать админресурс на президентских выборах и выборах мэра. Думаю, этого Оробец не простили. И именно из Блока Тимошенко, контролирующего исполнительную власть и обладающего необходимым админресурсом, растут ноги этих попыток (снять Оробец и ее партию с выборов. – Ред.)», – сказал Черненко.

Напомним, кандидат в мэры Киева Леся Оробец сообщила на своей странице в Фейсбук, что ее хотят снять с выборов.

Ранее Оробец неоднократно выступала с критикой действующего главы КГГА (БЮТ) Владимира Бондаренко. В частности, она отмечала, что задача Бондаренко – обеспечить админресурсом и любыми другими способами максимум голосов за определенного кандидата в Президенты Украины в Киеве. За это он получит должность киевского городского головы.

На днях Оробец снова подняла тему использования админресурса на выборах в Киеве. «У меня уже есть сигналы от наших мажоритарщиков, подходили люди на встрече и жаловались, что пошли в ход социальные службы, и к учителям уже подходят просят бесплатно сходит на субботник в поддержку кое-кого из администрации, и начали разносить деньги, и начали продпайки разносить», - сказала Оробец.