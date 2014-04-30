Бондаренко считает, что провокаций на майские праздники в Киеве не будет

Председатель КГГА Владимир Бондаренко заявляет, что политики не будут устраивать провокаций во время майских праздников в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после совещания у и.о. президента Александра Турчинова.

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“Я думаю, провокаций не будет. Мы побеседовали с политиками на эту тему. И социалисты Мороза, и социалисты Витренко сделали заявку на 150 людей. Это небольшие мероприятия. Они будут находиться возле каких-то памятников, посвященных революционным событиям, в зоне Печерского района”, - сказал Бондаренко.

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В то же время он не исключил провокаций во время выборов 25 мая. “На выборы все может быть. Но мы готовимся к выборам. На сегодняшний день у нас лишь небольшие проблемы с расположением городской территориальной избирательной комиссии. Она раньше была в Киевсовете, а сегодня находится в районной государственной администрации на Печерске. Но через 10 дней мы переведем ее на Крещатик, 36”, - сказал Бондаренко.