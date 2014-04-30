Сегодня в Киеве проведут военные учения с привлечением боевой техники

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Киеве будут проходить тактически-специальные учения.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в рамках учений предусматривается, что по городу будут передвигаться колонны боевой техники.

Развертывание личного состава и техники будет проходить в центре города.