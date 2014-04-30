Киевский зоопарк открывает 105-й летний сезон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в этот день в 12.00 зоопарк приглашает киевлян и гостей города познакомиться с новыми жильцами - кошачьими лемурами, которых привезли 13 марта.

Читайте такжеКиевскому зоопарку исполняется 105 летДети смогут принять участие в конкурсе на лучший рисунок лемуров, который будет проходить возле павильона приматов с 12.30 до 15.00.

Желающие также смогут принять участие в мастер-классах по росписи фигурок и СПИН-арту, а мастерицы нарисуют детям на лице лемура или любое другое животное.