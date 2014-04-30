В Минобороны уточнили, что учения в столице будет проводить Управление госохраны

"Размещено сегодня, 30 апреля, на официальном интернет-портале Киевской городской государственной администрации сообщения о проведении в Киеве тактико-специальных учений не имеет никакого отношения к деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - підреслили в ведомстве.

В Минобороны заявляют, что личный состав и боевая техника военных частей гарнизона города Киев находятся в пунктах постоянной дислокации, развертывание их в центре города не предполагается.

Как уточнил УНИАН начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Богдан Сеник, по его информации, учения в столице будет проводить Управление госохраны.

Ранее в пресс-службе КГГА сообщили, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Киеве пройдут тактико-специальные учения. В рамках учений предполагается, что будут передвигаться по городу колонны боевой техники. Развертывание личного состава и техники будет проходить в центре города.