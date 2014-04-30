Возле Кабмина произошла драка между самообороной, представителями Нацгвардии и неизвестными - СМИ

Сейчас на месте находятся самообороновцы, которые называют себя казачьей сотней и уверяют, что пришли поддержать студентов, которые общались с министром образования Сергеем Квитом. Пока министр не выходил до студентов, сотники пытались штурмовать здание. Поэтому возникла потасовка с Нацгвардией, передает Громадське.ТБ.Читайте такжеСотники Майдана готовятся противодействовать провокациям на майские праздники

На первом этаже Кабинета Министров выбиты стекла. Самообороновцы не пускают журналистов на территорию и говорят, что окна разбили не они, а т.н. "самопровозглашенные черные сотники-провокаторы", которые устроили "проплаченную" акцию.

В Мариинском парке неподалеку собрались неизвестные молодые люди спортивного телосложения, похожие на титушок, некоторые из них также нетрезвые.