Бондаренко просит киевлян спокойно отнестись к учениям госохраны

Об этом он сказал в своем обращении на ТРК “Киев”.

Как отметил Бондаренко, часть того, что сейчас происходит на Востоке нашей страны переносится на территорию столицы, - происходят различные демонстрации, шествия, политические меры.

“И многие из людей боятся, что произойдет нечто такое, что нарушит их спокойный, мирный ритм жизни в Киеве. Хочу сказать, что мы должны быть готовы ко всему”, - отметил председатель КГГА.

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Он подчеркнул, что городская госадминистрация делает все, чтобы киевляне имели возможность в случае опасности и укрыться в убежищах, и получить питьевую воду, медицинскую помощь.

"Хочу сказать, что есть и другие мероприятия, которые проводятся, в том числе и государственными учреждениями и войсками, и милицией. И хочу предупредить, что сегодня в Киеве состоятся специальные тактические учения подразделений обороны, которые будут сформированы одновременно из подразделений милиции и военных", - проинформировал Бондаренко.

Он отметил, что эти тактико-специальные учения состоятся в центральной части города. Глава КГГА призвал киевлян отнестись спокойно к этим учениям.

Он добавил, что киевляне могут быть уверены, что "власть сегодня контролирует ситуацию", и в этом можно будет убедиться.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба КГГА сообщила, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в городе пройдут тактико-специальные учения, в рамках которых предполагается, что по улицам будут передвигаться колонны боевой техники.

По информации пресс-службы КГГА и Минобороны, учения будет проводить Управление государственной охраны.