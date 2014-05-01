Бондаренко зарегистрирован кандидатом в мэры Киева

Как сообщает пресс-службы Киевской организации партии «Батькивщина», такое решение было принято на вечернем заседании Теризбиркома в среду, 30 апреля.

Комиссия также приняла решение о регистрации избирательного списка кандидатов в Киевский городской совет депутаты и кандидатов в депутаты Киевского городского совета в одномандатных мажоритарных избирательных округах от «Батькивщины».