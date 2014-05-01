Бондаренко зарегистрирован кандидатом в мэры Киева

01:31, 01 мая 2014
Киев
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала выдвинутого ВО «Батькивщина» Владимира Бондаренко кандидатом на должность городского головы Киева.

Володимир Бондаренко / Радіо Свобода

Как сообщает пресс-службы Киевской организации партии «Батькивщина», такое решение было принято на вечернем заседании Теризбиркома в среду, 30 апреля.

Комиссия также приняла решение о регистрации избирательного списка кандидатов в Киевский городской совет депутаты и кандидатов в депутаты Киевского городского совета в одномандатных мажоритарных избирательных округах от «Батькивщины».

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