Бондаренко зарегистрирован кандидатом в мэры Киева
01:31, 01 мая 2014Киев
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала выдвинутого ВО «Батькивщина» Владимира Бондаренко кандидатом на должность городского головы Киева.
Бондаренко зарегистрирован кандидатом в мэры Киева / Радио Свобода
Как сообщает пресс-службы Киевской организации партии «Батькивщина», такое решение было принято на вечернем заседании Теризбиркома в среду, 30 апреля.
Комиссия также приняла решение о регистрации избирательного списка кандидатов в Киевский городской совет депутаты и кандидатов в депутаты Киевского городского совета в одномандатных мажоритарных избирательных округах от «Батькивщины».
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