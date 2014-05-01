В Киеве ночью провели учения с участием бронетехники

Совместные учения Управления государственной охраны и оборонного ведомства начались около двух ночи, сообщает 5 канал.

По легенде, с десяток БТР и БМП должны были усилить охрану государственных объектов в правительственном квартале. Как на земле, так и с воздуха. Учебные маневры отрабатывали возле Верховной Рады. На ее крыше высадились снайперы, а снизу - здание окружили бойцы специального президентского полка - с автоматами Калашникова и пулеметами.

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Для оборонного министерства мероприятие стало сюрпризом. Подключились к операции по сигналу тревоги.