Неизвестные в камуфляже пытались захватить "Киевводоканал"

Охрана предприятия отреагировала мгновенно, усилив все средства безопасности, вызвав наряд милиции и сообщив о происшествии департамент безопасности "Киевводоканала", - сказано в сообщении.

Правоохранители, дежурившие непосредственно возле главной диспетчерской, а также наряд милиции Печерского района, поинтересовались у людей о цели их пребывания у этого стратегического объекта повышенного уровня безопасности.

Вооруженные мужчины, назвав себя Общественной обороной Киева, объяснили, что они охраняют порядок.

Увидев усиленную охрану и наряд милиции, молодчики приняли решение покинуть предприятие и уехали с места происшествия на собственном автобусе.

Милиция зафиксировала госномера транспортного средства и приняла заявление о попытке захвата предприятия.

"Любое несанкционированное вмешательство в работу объектов предприятия, особенно главной диспетчерской, является противоправным и может привести к дестабилизации водоснабжения и водоотведения всего Киева, что может повлечь за собой техногенную катастрофу в столице в частности и в Украине вообще", - предупредили в водоканале.