На Министерском озере снесли незаконные заборы

Ляшко снес забор на Министерке Кандидат в президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, радикально открыл пляжный сезон в Киеве: снес незаконно установленный забор на Министерском озере в Оболонском районе.

"Сегодня мы, вместе с командой, снесли заборы, которые загораживали проход к Министерскому озеру в курортной зоне столицы - Пуще-Водице. Эти заборы были возведены лет 15 назад незаконно - застраивать ближе, чем за 50 метров до воды, нельзя. Но чиновники и олигархи считают, что им закон не писан. Там, где так называемые правоохранители проявляют бездеятельность - действует Радикальная партия", - заявил Ляшко.

Обнесенная забором земля, принадлежала Государственному управлению делами. Вместе с партийцами Ляшко довольно быстро повалил двухметровый забор с помощью бульдозера. Он отметил, что наступили радикальные изменения и после сноса забора, который установили Медведчук и другие негодяи, у людей будет возможность наслаждаться природой и отдыхать на озере.

"Приглашаю киевлян и гостей приезжать сюда, отдыхать, плавать, заниматься спортом, гулять с детьми, загорать, жарить шашлык. Дай Бог, и сам выкрою в графике хоть несколько часов и приеду сюда с семьей. Места действительно удивительные - не надо никакой Швейцарии - Тайланда, когда и в Киеве есть такая красота. Министерское озеро стало Народным", - резюмировал лидер Радикальной партии.