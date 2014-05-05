В Киев продолжают прибывать беженцы из Крыма

11:55, 05 мая 2014
Киев
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На протяжении выходных в Киевский городской координационный центр по решению вопросов, связанных с размещением и жизнеобеспечением жителей Автономной Республики Крым, обратились 26 человек.

До Києва продовжують прибувати біженці з Криму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации со ссылкой на Департамент социальной политики.

В целом с начала работы центра (22 марта 2014 года) разнообразную помощь по обращениям получили 2177 человек, которые прибыли в Киев из Крыма.

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Специалисты координационного центра продолжают консультировать переселенцев по разнообразным вопросам. Среди наиболее волнующих: пенсионное обеспечение, трудоустройство и устройство детей в учебные заведения столицы.

Связаться с Городским координационным центром можно по телефонам: (044) 497-57-15; (044) 404-33-20.

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