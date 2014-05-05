Вокруг Киева созданы блокпосты для предотвращения провокаций - Турчинов
12:23, 05 мая 2014Киев
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Вокруг Киева создано блокпосты, потому что накануне 9 мая могут быть провокации.
Вокруг Киева создано блокпосты для предотвращения провокаций - Турчинов
Об этом заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в интервью «5 канала», сообщили УНИАН в пресс-службе и.о. главы государства.
«Вокруг нашей столицы созданы блокпосты, так как мы ожидаем, что к 9 мая могут быть провокационные действия», - подчеркнул Турчинов.
Также он отметил, что провокации могут быть не только в столице.
«И здесь нужно быть бдительными во всех регионах нашей страны. Могут быть диверсанты, могут быть провокаторы. То есть, фактически против нас ведется война и мы должны быть готовы отразить эту агрессию», - подчеркнул и.о. президента Украины.
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