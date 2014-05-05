У Кличко разработали комплекс мер по увеличению доходов бюджетников

В частности, он предлагает провести анализ городских программ, финансируемых из бюджета, и оставить только наиболее целесообразные, которые определят киевляне.

Читайте такжеДепутаты считают, что киевляне имеют право знать, как власть распоряжается имуществом города«Киевляне хотят, чтобы механизмы формирования городского бюджета были абсолютно прозрачными, чтобы бюджетные средства использовались рационально и были контролируемы самой громадой. Это вполне справедливые требования, и местная власть должна их выполнить», – считает Виталий Кличко.

По его мнению, формирование бюджета должно осуществляться по программно-целевому методу. «Такая практика распространена в большинстве развитых стран, и Киев тоже получит много преимуществ от такого подхода. Таким образом, бюджетные средства будут направлены на выполнение наиболее важных задач. И именно киевляне должны определять, какие проблемы нужно решать в первую очередь», – говорит Кличко.

В частности, Виталий Кличко считает, что для повышения доходов столичных работников бюджетной сферы, которые сегодня оказались в категории «малообеспеченные», для поднятия престижа профессии ученого, учителя, врача, работника культуры нужно ввести городские программы повышения оплаты труда бюджетников.

Также важно искать новые, нетрадиционные источники социальной поддержки категорий киевлян, которые в этом нуждаются, считает Виталий Кличко. Например, поощрять партнерские программы между коммунальными учреждениями здравоохранения, образования и культуры и социально ответственным бизнесом, который готов предоставить материально-техническую помощь этим учреждениям.