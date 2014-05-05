В Киеве директора Житнего рынка поймали на взятке - прокуратура

В ходе совместной спецоперации прокуратуры Подольского района г. Киева и райуправления милиции разоблачен генеральный директор КП “Житний рынок” во время получения неправомерной выгоды в сумме 42 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района города Киева, установлено, что должностное лицо требовало средства от представителя частного предприятия за предоставление в аренду помещений рынка для проведения видеосъемки.

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Правоохранители задержали директора в служебном кабинете во время передачи ему денег.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

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По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с обязательно определенным размером залога в сумме почти 100 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается.