Вокруг Киева установили 9 блокпостов с целью недопущения экстремистов в столицу - МВД

16:52, 05 мая 2014
Киев
0

Блокпосты созданы 28 апреля из-за наличия информации о возможных попытках совершения беспорядков в столице агрессивно настроенными людьми.

Навколо Києва створено 9 блокпостів для недопущення в столицю екстремістів / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Сергей Бойко.

"Основных блокпостов 9. Кроме них есть еще определенное количество на небольших улицах, по которым можно проехать в Киев", - сказал Бойко.

По его словам, эти блокпосты созданы с 28 апреля из-за наличия информации о возможных попытках совершения беспорядков в столице агрессивно настроенными людьми.

Как отметил Бойко, прежде всего, пристальное внимание сотрудников ГАИ, общественного объединения “Громадська варта” уделяется автомобилям с номерными знаками России, восточных, южных регионов Украины, так как, есть информация, что именно из этих регионов в Киев могут приехать радикально настроенные люди или может ввозиться оружие, взрывчатка, другие запрещенные средства.

Читайте такжеВокруг Киева создано блокпосты для предотвращения провокаций - Турчинов

Как отметил Бойко, благодаря предпринятым действиям был обеспечен порядок в столице в течение последней недели. На блокпостах среди выявленных и изъятых предметов в автомобилях были детали оружия, травматического оружия, документы на право ношения оружия, срок которых уже истек.

При этом Бойко призвал киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются, поскольку они являются временными.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, на Херсонщине четверо человек пытались силой прорваться через украинский блокпост, одного из нападавших ранен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter