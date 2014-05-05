Вокруг Киева установили 9 блокпостов с целью недопущения экстремистов в столицу - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Сергей Бойко.

"Основных блокпостов 9. Кроме них есть еще определенное количество на небольших улицах, по которым можно проехать в Киев", - сказал Бойко.

По его словам, эти блокпосты созданы с 28 апреля из-за наличия информации о возможных попытках совершения беспорядков в столице агрессивно настроенными людьми.

Как отметил Бойко, прежде всего, пристальное внимание сотрудников ГАИ, общественного объединения “Громадська варта” уделяется автомобилям с номерными знаками России, восточных, южных регионов Украины, так как, есть информация, что именно из этих регионов в Киев могут приехать радикально настроенные люди или может ввозиться оружие, взрывчатка, другие запрещенные средства.

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Как отметил Бойко, благодаря предпринятым действиям был обеспечен порядок в столице в течение последней недели. На блокпостах среди выявленных и изъятых предметов в автомобилях были детали оружия, травматического оружия, документы на право ношения оружия, срок которых уже истек.

При этом Бойко призвал киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются, поскольку они являются временными.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, на Херсонщине четверо человек пытались силой прорваться через украинский блокпост, одного из нападавших ранен.