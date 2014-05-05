От Бондаренко требуют убрать МАФы с улиц Киева

«Мы продолжаем собирать фото беспорядка возле станций метро. Добавили несколько новых станций и старые фото того, как выглядели станции метро, когда там еще не было киосков и шаурмы. Мы считаем, что правящая партия «Батькивщина» и Владимир Бондаренко должны реальными делами доказывать свою способность управлять городом, поэтому требуем наведения порядка с МАФами до 20 мая. Если они не выполнят наши требования, то вот списки тех, за кого НЕ надо голосовать. Мажоритарка - http://goo.gl/Mak601. Партийный список - http://goo.gl/LcYAZH », - сказано в заявлении.

Напомним, по информации издания «КиевВласть», под прикрытием внедрения Комплексной схемы размещения временных сооружений глава КГГА Владимир Бондаренко собирается разместить на территории Киева более 6 тыс. новых киосков. Об этом написал журналист сайта Дмитрий Марковский в своем расследовании «Владимир Бондаренко благословил киосковую коррупцию».