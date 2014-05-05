В Киеве закрыли две станции метро из-за падения на рельсы человека

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление звучит в метро через систему оповещения пассажиров.

Согласно этому сообщению, закрыты на вход и выход станции метро «Театральная» и «Университет».

В пресс-службе Киевского метрополитена УНИАН сообщили, что инцидент произошел в 17.28.

Читайте такжеВ Киеве на станции метро «Вокзальная» умер мужчинаВ связи с этим полноценное движение на Святошинско-Броварской линии метрополитена приостановлено, сейчас поезда метро следуют от станции метро “Вокзальная” до станции метро “Академгородок”, а также от станции “Крещатик” до станции “Лесная”.

Станции “Университет” и “Театральная” закрыты для пассажиров, сказали в пресс-службе.

Сейчас пресс-службе не известно о причинах падения пассажира на рельсы и о том, кем является этот пассажир.