Пассажир, упавший на рельсы на станции метро «Театральная», погиб

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как напомнили в милиции, несчастный случай на станции метро «Театральная» произошел сегодня, 5 мая, в 17.20.

На место происшествия срочно выехали следственно-оперативно группа Линейного управления метрополитена и врачи скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, которые находились в то время на платформе, мужчина неожиданно прыгнул на пути перед поездом, который подъезжал, сообщили в ГУ МВД.

Как стало известно, пострадавшим оказался 30-летний житель Сумской области, к сожалению, спасти его не удалось.

Падение человека на рельсы повлекло остановку подземного транспорта примерно на 30 минут, говорится в сообщении.

На всех станциях метрополитена были усилены меры по охране правопорядка из числа личного состава линейного управления столичного метрополитена.

Данное событие занесена в Единый учет заявлений и сообщений, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в милиции.

Как сообщал УНИАН, в связи с падением человека на пути временно закрывали станции метро "Театральная" и “Университет”.