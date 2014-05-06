Сегодня в центре Киева установят огромный флаг Украины

Во вторник, 6 мая, фасад киевского ЦУМа будет закрыт флагом Украины площадью более 3300 кв. м. На данный момент этот флаг является самым большим на территории Украины. Длина полотна составила 140 м, а высота – 24 м. Монтировать флаг по всему периметру фасада будет группа промышленных альпинистов.

«Позиция компании «ЭСТА Холдинг» была и остается неизменной: Украина – единая и неделимая страна. В это сложное для всех нас время наша главная цель – объединиться ради общего будущего, – отметил Максим Громадцов, генеральный директор «ЭСТА Холдинга», владельца ЦУМа. –Флаг Украины на главном магазине страны – это подтверждение нашей позиции».

Монтаж флага начнется утром и будет проходить в течение всего дня.

«ЭСТА Холдинг» входит в группу СКМ Рината Ахметова. Напомним, после начала столкновений в Донбассе 14 апреля Ахметов сделал заявление о том, что выступает за сохранение Украины как единого государства.

«Я все эти годы выступал с одной позицией - за сильную, независимую и целостную Украину. Я родился и вырос в Донецке. Я тут живу, тут мой дом, моя команда, мои друзья, родные и близкие мне люди. И я буду делать все возможное, чтобы голос Донбасса был услышан. Чтобы Донбасс уважали. А самое главное, чтобы Донбасс и Украина были едины навсегда», -заявил Ахметов.