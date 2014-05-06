Председатель КГГА поручил немедленно убрать стихийную торговлю возле выходов из метро

Председатель Киевской Городской Государственной Администрации Владимир Бондаренко поручил немедленно освободить подходы к станциям метрополитена от стихийной торговли.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

«Киевский метрополитен в нынешней ситуации должен быть зоной безопасности, поэтому все входы и выходы из подземных тоннелей нужно немедленно освободить от стихийной торговли. Первые положительные сдвиги уже есть», - отметил глава КГГА.

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«Я дал официальное поручение в течение четырех дней предупредить всех о запрете торговли ближе, чем за 20 метров от входа в метрополитен. Исполнение поручения буду лично проверять рейдами, начиная с субботы», - подчеркнул Владимир Бондаренко.