Кличко: «УДАР» внедрит новые формы поддержки социально уязвимых категорий киевлян

Центральная и местная власть обязаны найти новые формы поддержки социально незащищенных категорий населения. У партии "УДАР" есть предложения по организации социальной работы в условиях дефицита бюджетных средств. Об этом заявил лидер "УДАРа", кандидат на пост мэра столицы Виталий Кличко на встрече с представителями Киевской городской организации ВГО «Союз Чернобыль Украины».

«Чернобыльская трагедия – это трагедия миллионов украинцев. Это трагедия и моей семьи тоже. Мой отец был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, из-за болезни, связанной с облучением, он очень рано ушел из жизни. Так что проблемы «чернобыльцев» я знаю не понаслышке», - сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киеву нужна новая социальная политика и новая политика в сфере здравоохранения. «Не дать умереть» социально незащищенным – этого мало. Центральная и городская власть должны создать условия для достойной жизни таких людей», - сказал Кличко.

Партия "УДАР" предлагает внедрить новые формы поддержки социально уязвимых категорий киевлян. В частности, Кличко хочет развивать партнерские программы между коммунальными медицинскими, социальными и образовательными учреждениями с одной стороны и социально ответственным бизнесом - с другой.

«Многие предприниматели готовы помогать социально незащищенным. Но городская власть должна разработать условия такого партнерства и систему стимулов для привлечения большего числа бизнес-структур», - говорит Кличко.

Также "УДАР" намерен широко привлекать к социальной работе волонтеров – как от общественных организаций, так и из числа предпринимателей. А чтобы наполнить городской бюджет и увеличить размер помощи на социальные нужды, Кличко намерен решительно бороться с коррупцией, которая, по его словам, является «главным тормозом развития Украины и Киева в частности».