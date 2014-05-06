В Киеве отменили военный парад 9 мая из-за возможных провокаций сепаратистов

В Киеве не планируют массового шествия и военного парада 9 мая из-за возможных провокаций, сообщает ТСН.

В мэрии сообщили, что ограничатся возложением цветов, чествованием памяти погибших в районах, угощением ветеранов войны солдатской кашей и концертной программой.

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Организаторы опасаются, чтобы торжествами не воспользовались пророссийские провокаторы.

"Информация такая, что надо создать картинку для российских каналов, где бьют ветеранов, нападают на них. Это может быть локально, чтобы использовать эти кадры и на весь мир шуметь", - заявил председатель КГГА Владимир Бондаренко.