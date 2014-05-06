В Киеве провели День памяти о погибших в Великой Отечественной войне

13:52, 06 мая 2014
Киев
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На склонах Днепра кадеты установили цифру "6 миллионов", как напоминание о количестве погибших в войне украинцев.

В Киеве на территории Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. кадеты провели День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 

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На склонах Днепра кадеты установили цифру "6 миллионов", как напоминание о количестве погибших украинцев в войне.

Фотогалерея "В Киеве вспомнили о погибших в ВОВ" 

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