В Киеве провели День памяти о погибших в Великой Отечественной войне

В Киеве на территории Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. кадеты провели День памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

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На склонах Днепра кадеты установили цифру "6 миллионов", как напоминание о количестве погибших украинцев в войне.

Фотогалерея "В Киеве вспомнили о погибших в ВОВ"