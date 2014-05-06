9 мая в Киеве существует угроза теракта – замглавы АП

Об этом сообщил и.о. замглавы Президента Андрей Сенченко, передает "Украинская правда".

Комментируя информацию о растущем напряжения ситуации накануне 9 мая и о запланированной активизации диверсантов, Сенченко сказал:

"Пользуясь информацией силовых структур, в том числе агентуры, нам стало известно о том, что планируются различного рода акции для дестабилизации ситуации и, возможно, теракты".

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По словам Сенчеко, именно поэтому в данный момент отрабатываются все направления возможных объектов террористов. Это и общественный транспорт, и места массового скопления людей, и возможные столкновения людей различных политических взглядов.

Сенченко также добавил, что украинская власть должна передать информацию о намерении переправить из Приднестровья и границы в Луганской и Донецкой областях в Украине большое количество наркотических веществ.

"Точнее говоря, они планируют утопить нашу страну в этих наркотиках. Поэтому я обращаюсь к гражданам: помогайте нашим пограничникам обнаруживать эти наркотики, ведь у вас есть дети, у нас много молодежи, среди которой эти наркотики могут распространять", - призвал он.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, информация, распространенная в СМИ, относительно проникновения около 250 диверсантов из Приднестровья в Украину за последние три дня, не соответствует действительности.