Фасадную стену столичного ЦУМа украсили огромным флагом Украины
18:02, 06 мая 2014Киев
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Этот флаг является самым большим на территории Украины, длина полотна составила 140 м, а высота – 24 м.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Так, в сообщении сказано, что фасад киевского ЦУМа закрыли флагом Украины площадью более 3300 кв. м. В данный момент этот флаг является самым большим на территории Украины. Длина полотна составила 140 м, а высота – 24 м. Монтировала флаг по всему периметру фасада группа промышленных альпинистов.
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