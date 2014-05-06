Фасадную стену столичного ЦУМа украсили огромным флагом Украины

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Так, в сообщении сказано, что фасад киевского ЦУМа закрыли флагом Украины площадью более 3300 кв. м. В данный момент этот флаг является самым большим на территории Украины. Длина полотна составила 140 м, а высота – 24 м. Монтировала флаг по всему периметру фасада группа промышленных альпинистов.