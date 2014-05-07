В посольство РФ пришел груз из флагов России и георгиевских ленточек, возможны провокации – Бондаренко

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает "РБК-Украина".

"У нас есть информация, что посольство Российской Федерации получило специальной системой пересылки и триколоры, и ленты. Вы понимаете, что эти элементы декора политического будут использованы с целью создания специальных картинок для наших соседних телевизионных каналов, а также для возможных провокацій", - сказал он.

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Помимо этого глава КГГА прогнозировал, что вооруженных провокаций в Киеве не ожидается. Однако, по словам Бондаренко, будут предприняты попытки создания картинки для каналов, которая показала бы неуважение к ветеранам.

Однако, в тоже время, и.о. заместителя главы АП Андрей Сенченко сказал, что в столице, 9 мая существует угроза теракта, но власти предпринимают различные меры по его предотвращению.