На Лаврской на 9 мая ограничат движение транспорта

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева, с 7:00 до 23:00 часа по улице Лаврской от Цитадельной до площади Героев Великой Отечественной войны будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме городского пассажирского транспорта.

В частности, в случае необходимости, с 8:00 до окончания мероприятий с возложения цветов возможна приостановка движения всех видов транспорта по улицам: Лаврской, Грушевского, площади Победы и проспекту Победы возле памятника героям-танкистам.

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