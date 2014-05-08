Прокурор Киева призвал милицию "без колебаний" применять оружие против террористов 9 мая

Прокурор Киева Николай Герасимюк призывает работников правоохранительных органов «без колебаний» применять оружие и спецсредства против вооруженных провокаторов 9 мая, что предусмотрено Законом «О милиции».

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении прокурора в связи с возможными провокациями в Киеве в день Победы.

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Как отмечает Герасимюк, по данным секретаря СНБО Андрея Парубия, в Украине планируются акции сепаратистов в семи областях, в частности в Киеве. Такие акции создают угрозу для суверенитета государства, инспирированы извне, не имеют никакой конструктивной составляющей, нацелены исключительно на дестабилизацию общественного порядка и срыв избирательного процесса, говорится в обращении.

«Обеспечение эффективного противодействия таким преступным проявлениям, а также надлежащая координация усилий всех правоохранительных органов, фактически становится единственной приоритетной задачей в настоящее время», - подчеркивает прокурор.

По словам Герасимюка, необходимо обратить внимание на два момента: «во-первых, мы должны сделать выводы из событий в Одессе. Правоохранительные органы не должны ожидать, когда вооруженные провокаторы начнут из-за спин стражей порядка стрелять на поражение в мирных граждан. Они должны превентивно быть задержаны в административном порядке еще на подходах к месту события. Это позволит сорвать планы дестабилизации, которые, вполне возможно, уже написаны и начинают реализовываться. Во-вторых, наступает момент истины в истории нашего Государства, фактически идет война, и на фронте ежедневно погибают наши братья».

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«Не до размышлений и сентиментов. Если законом «О милиции» предусмотрено право использовать оружие и спецсредства, милиция должна их использовать без колебаний. Это позиция и и.о. генерального прокурора, и моя. Более того – это требование закона. Если в дальнейшем будет необходимо давать оценку действиям силовиков, именно с этих позиций прокуратура будет исходить. Гарантирую», - заявляет Герасимюк.