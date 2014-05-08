В Киеве усилена охрана стратегических объектов - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В частности, председатель КГГА Владимир Бондаренко обратил внимание членов совета на то, что для столичной власти приоритетным является надлежащий уровень безопасности киевлян, в частности, во время празднования годовщины Победы, а также охрана стратегических предприятий с целью их надлежащей работы.

"Мы должны обеспечить стабильную жизнедеятельность города в условиях чрезвычайных ситуаций, которые могут быть как природного или техногенного, так и даже военного характера", - сказал он.

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По результатам совещания председателям райгосадминистраций Киева поручено наладить сотрудничество и содействовать военным в обороне стратегических объектов города.

Кроме того, Бондаренко подчеркнул необходимость еще раз проверить и привести в порядок защитные сооружения для укрытия населения, в частности, подвалы жилых домов, чтобы жители имели к ним беспрепятственный доступ. Кроме этого, Бондаренко поручил в ближайшее время решить вопрос с установкой генераторов в хранилищах, где их пока нет.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, глава государства прибыл замглавы Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Киеве существует угроза теракта.