Кличко хочет сделать Киев удобным для людей с ограниченными возможностями

О новых подходах к социальной политике, продиктованных временем, он рассказал во время встречи с представителями Союза женщин г. Киева, а также обществ УТОГ и УТОС и ОО «Центр реабилитации инвалидов-спинальников «Возрождение АРС».

«Сегодня жизнь для каждого украинца сложна, а для людей с ограниченными возможностями – если утрачено зрение, слух или возможность передвижения – она сложнее в разы. Я знаю опыт европейских стран по созданию инфраструктуры, где созданы все условия для жизни людей с инвалидностью. Если мы хотим строить современное государство и современный город, мы должны реализовать европейские принципы и подходы по отношению к людям с ограниченными возможностями. Общественный транспорт, придомовые территории, подъезды, магазины, государственные учреждения и офисы – вся инфраструктура города должна быть одинаково удобной для пенсионеров, инвалидов, всех остальных киевлян», - отметил Виталий Кличко.

Также кандидат на пост мэра Киева Виталий Кличко высказался за создание условий для обучения, трудоустройства и досуга людей с ограниченными возможностями и за расширение сети учреждений, в которых люди, которые нуждаются в социальной защите, могли бы получить необходимые услуги и помощь.

«Необходимо ликвидировать дефицит учреждений для временного пребывания людей с ограниченными возможностями. В частности, матери, у которых есть дети-инвалиды, должны иметь возможность оставить ребенка в специальном детском учреждении и быть уверенными, что, пока родители зарабатывают деньги, ребенок будет под присмотром воспитателя и медицинского работника. И плата за пребывание в таких заведениях должна быть посильной для людей с небольшими доходами», – отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что для решения проблем, в частности людей с инвалидностью, нужны в первую очередь средства. Поэтому первоочередная задача – наполнить бюджет столицы. А для этого – разрушить коррупционные схемы и создать комфортную среду для развития бизнеса. «Реформы начнутся с Киева. Мы должны показать пример другим городам», - подчеркнул лидер «УДАРа».

Как сообщалось, ранее лидер партии «УДАР» высказался против сокращения количества работников социальных служб Киева.

«В столице сотни тысяч людей с ограниченными возможностями, ветеранов, одиноких пенсионеров, с которыми работают социальные работники или которым может понадобиться их помощь. Оставлять людей без защиты в такой сложный период неправильно. Сокращение нужно проводить за счет кабинетных бюрократов», – заявил Кличко.