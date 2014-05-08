Кличко начал презентовать свою команду

Он отметил, что политика - это командная игра. И подчеркнул, что всегда тщательно относился к формированию собственной команды.

"Сегодня - время команд, команд людей, которые имеют одинаковый мировоззрение и ценности, и готовы разделить с тобой ответственность. Это - специалисты, профессионалы своего дела. Мы работали в оппозиции. Теперь готовимся прийти к власти и готовы брать на себя ответственность и воплощать в жизнь необходимые изменения", - отметил Кличко.

В первую пятерку команды Кличко в частности вошли депутат от фракции “УДАР” в Киевсовете VI созыва Андрей Странников, юрист Алексей Резников, журналист Рена Назарова.

Андрей Странников рассказал о первоочередных изменениях, которые команда “Удара” планирует воплотить в жизнь в течение ближайших 1,5 года.

“Нам нужно добиться прежде всего того, на чем “УДАР” настаивает уже три года - вернуть 50% налога на доходы физических лиц в бюджет Киева. Это сразу даст столице возможность освободиться от финансовой удавки. Киев наконец должен очиститься от коррупции. Потому что именно непрозрачные схемы - земельные, градостроительные, в сфере парковки или развития инфраструктуры отпугивают сегодня инвестору. В Киеве должен быть создан благоприятный инвестиционный климат”, - подчеркнул Странников.

Несмотря на то, что к будущей Киевсовета войдут представители различных партий, по мнению Резникова, это будут идеологически близкие люди, которые смогут работать вместе в интересах киевлян. “Я очень надеюсь, что будет происходить конкуренция не персоналий, а конкуренция идей, программ. Но все они будут направлены на то, чтобы изменить жизнь киевлян лучше”, - отметил Алексей Резников.

Рена Назарова по специальности журналист. 7 лет выходит в эфир с социальным ток-шоу “Киевский форум”. Говорит, наверное нет проблем, которые бы не обсуждались в программе. “Все мои гости в один голос говорили, что необходимо главное - изменение действующей киевской власти. Поэтому я сегодня пошла в политику, и готова работать в команде Виталия Кличко в интересах киевской общины”, - отметила кандидат в столичные депутаты.