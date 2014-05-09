На Арсенальной площади в Киеве собираются люди для празднования Дня Победы

На Арсенальной площади в Киеве начинают собираться люди, чтобы пойти в Парк Славы, где сегодня состоится празднование Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые люди, выходя из метро, сразу идут в направлении Парка Славы, другие ожидают на площади перед метро “Арсенальная” для того, чтобы группой отправиться к месту празднования.

В районе метро “Арсенальная”, на улице Грушевского, дежурят как правоохранители, так и люди в военной форме. Однако ни у одних, ни у других оружия нет.

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В правительственном квартале и на Майдане Незалежности ситуация спокойная. Там очень мало людей и автомобилей.

С Площади Славы к памятнику Неизвестному солдату отправилась колонна около 2 тысяч человек. Некоторые люди держат в руках красные флаги времен Второй мировой войны, а также есть несколько флагов Украинской ССР.

Ситуация в целом спокойная.

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Следует заметить, что на данный момент людей с георгиевскими лентами в центре города немного, в основном люди несут на митинг гвоздики, некоторые держат в руках старые фото, очевидно, своих родственников - участников войны.