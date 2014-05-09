На Площади Славы в Киеве задержали автомобиль с оружием и комплектом автомобильных номеров

На Площади Славы в Киеве правоохранители задержали автомобиль, в котором нашли оружие и комплект автомобильных номеров

Как передает корреспондент УНИАН, на месте происшествия проводятся следственные действия, в частности, из багажника авто эксперты достают вещи, среди них - комплект автомобильных номеров, около 10 штук.

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Как утверждают очевидцы, в авто также было найдено оружие, замотанное в полиэтиленовый пакет, - пистолет, нож.

Также в авто найдено несколько удостоверений, в том числе журналистское, паспорт, таблетки, около 400 грн, фонарик.

Как сообщил журналистам активист Автомайдана Сергей Поярков, находящийся сейчас на месте происшествия, в автомобиле также нашли автоматическое оружие времен Второй мировой войны.

Поярков сказал, что мужчину на “Шкоде” задержали бойцы “Черной сотни”. Когда бойцы попросили осмотреть авто, он начал нервничать. После этого работники правоохранительных органов начали осматривать автомобиль, где нашли советский автомат ППШ и два рожка патронов к нему.

Поярков утверждает, что оружие вполне пригодно для использования, и прибавил, что разрешение на такое оружие не может быть выдано в принципе, поскольку это оружие времен войны.