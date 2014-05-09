В центре столицы задержали еще один автомобиль с огнестрельным оружием

В центре столицы, возле Киево-Печерской лавры, правоохранители задержали еще один автомобиль, в котором перевозили огнестрельное оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время стражи порядка проводят досмотр автомобиля “Ауди”, задержанного на улице Лаврской.

Эксперты-криминалисты фотографируют автоматическое оружие, находящееся в багажнике этого автомобиля. На вид это автомат Калашникова.

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Задержанных возле автомобиля не видно.

Техпаспорт на задержанный автомобиль “Ауди” выдан в Луганской области.

Позже к автомобилю, где работали эксперты, подошел молодой человек приблизительно 25 лет и попытался взять в салоне сигареты. После этого мужчина бросился бежать. В результате преследования его задержали представители Самообороны Майдана. Милиция в конфликт не вмешивалась.

Мужчину повели в одно из помещений Киево-Печерской лавры, очевидно, для проведения допроса.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Площади Славы правоохранители задержали автомобиль, в котором перевозили оружие: пистолет, нож, а также комплект автомобильных номеров.