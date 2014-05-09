В Киеве проверяют все автомобили, едущие с Европейской площади по улице Грушевского
14:29, 09 мая 2014Киев
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Бойцы Самообороны Майдана осматривают содержимое багажников автомобилей.
Проверки начались после задержания вблизи площади Славы
двух автомобилей с оружием / Фото: Dmytro Khiluk / facebook.com
Инспекторы ГАИ и бойцы самообороны Майдана осматривают все автомобили, которые едут с Европейской площади в сторону Верховной Рады по улице Грушевского.
Как передает корреспондент УНИАН, после осмотра авто пропускают.
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Самообороновцы осматривают содержимое багажников автомобилей.
Следует отметить, что утром, до задержания вблизи площади Славы двух автомобилей, в которых перевозили оружие, автомобили по Грушевского проезжали свободно.
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