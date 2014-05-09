В Киеве проверяют все автомобили, едущие с Европейской площади по улице Грушевского

Инспекторы ГАИ и бойцы самообороны Майдана осматривают все автомобили, которые едут с Европейской площади в сторону Верховной Рады по улице Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, после осмотра авто пропускают.

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Самообороновцы осматривают содержимое багажников автомобилей.

Следует отметить, что утром, до задержания вблизи площади Славы двух автомобилей, в которых перевозили оружие, автомобили по Грушевского проезжали свободно.