Празднование Дня Победы в Киеве проходит без нарушений - милиция

Празднование Дня Победы в Киеве проходит без нарушений общественного порядка.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

"Кроме нескольких отдельных выявленных правонарушений других, которые бы повлияли на состояние правопорядка, пока нет", - отметили в милиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Площади Славы правоохранители задержали автомобиль, в котором перевозили оружие: пистолет, нож, а также комплект автомобильных номеров.

В центре столицы, возле Киево-Печерской Лавры, правоохранители задержали еще один автомобиль, в котором перевозили огнестрельное оружие.

Эксперты-криминалисты фотографируют автоматическое оружие, находящееся в багажнике этого автомобиля. На вид это автомат Калашникова.

Задержанных возле автомобиля не видно.

Техпаспорт на задержанный автомобиль "Ауди" выдан в Луганской области.

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Позже к автомобилю, где работали эксперты, подошел молодой человек примерно 25 лет и пытался взять в салоне сигареты. После этого мужчина начал убегать. В результате преследования его задержали представители Самообороны Майдана. Милиция в конфликт не вмешивалась.

Мужчину повели в одно из помещений Киево-Печерской Лавры, очевидно, для проведения допроса.