В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет, станция метро "Арсенальная" закрыта - СМИ

В Киеве милиция закрыла станцию метро "Арсенальная" из-за обнаружения в метрополитене неизвестного подозрительного предмета.

В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета закрыли станцию метро “Арсенальная”, сообщает Громадське ТВ. На месте работают эксперты МВД. Площадь возле входа в подземку ограждена. Владельцев ближайших кафе и магазинов правоохранители попросили временно закрыть заведения.

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