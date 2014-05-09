В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет, станция метро "Арсенальная" закрыта - СМИ
19:35, 09 мая 2014Киев
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В Киеве милиция закрыла станцию метро "Арсенальная" из-за обнаружения в метрополитене неизвестного подозрительного предмета.
В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет, станция метро "Арсенальная" закрытая - СМИ / Фото: УНИАН
В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета закрыли станцию метро “Арсенальная”, сообщает Громадське ТВ.
На месте работают эксперты МВД. Площадь возле входа в подземку ограждена.
Владельцев ближайших кафе и магазинов правоохранители попросили временно закрыть заведения.
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