Здание КГГА обещают открыть через две недели

Об этом председатель Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко сообщил радио «Свобода».

«Сейчас в доме КГГА нет никого, кроме 40 человек, которые его ремонтируют и охраняют. Первый мой заместитель, Богдан Дубас, уже работает там, на 4 верхние этажи уже перебираются те службы, которые там были раньше. Очень много потеряно технических средств, которые там были, очень много там пострадало кабелей, и поэтому ремонт не такой простой. Надо восстановить все коммуникации: телефонные, электрические. Там канализационные стояки были, к сожалению, забиты. Приходится делать такое, чего раньше никто не делал. Но до 25 числа, до прихода новой киевской власти и нового городского головы, мы надеемся, что этот центр городской власти будет отремонтирован. Сегодня она находится в 12 кусках по Киеву», - отметил Бондаренко.

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В то же время глава КГГА рассказал, что он сейчас работает в «одолженном кабинете Шевченковской районной государственной администрации».

Тем временем Дом профсоюзов не обязательно будет восстанавливаться, отметил Бондаренко.

«Есть три варианта по этому дому: один из них - восстановление, но часть, которая сгорела, она в чрезвычайно сложном техническом состоянии, она может просто рухнуть. Есть второй вариант - снять одну часть, которая ближе к Крещатику, и, которая не горела, оставить. Такое тоже возможно. И третий вариант - это восстановить городскую Думу, которая там была», - сказал Бондаренко.