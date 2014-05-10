В Киеве водитель насмерть сбил 7-летнего ребенка и сбежал

Как сообщили УНИАН в столичном управлении ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 9 мая, в 22.20 на вул. Академика Булаховского, 4.

«Водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 7-летнего ребенка, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. По предварительным данным, автомобиль двигался со стороны улицы Подлесной в направлении проспекта Академика Палладина», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Херсонской области в ДТП погибли три человека, еще трое травмированы

Водитель с места происшествия скрылся. Девочка от полученных травм погибла на месте происшествия.

Столичная ГАИ обращается к свидетелям ДТП с просьбой предоставить любую информацию о дтп по телефону: 483-70-64.