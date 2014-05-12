Киевлянин украл из супермаркета дорогой виски, слив его в пакет для мусора

Зайдя в супермаркет, безработный киевлянин выбрал деликатесы, которые положил в тележку. С продуктами он отправился в отдел детских игрушек, где убедившись, что за ним не наблюдают, спрятал товар под одежду. При этом алкогольный напиток стоимостью более 260 гривен вылил в пакет для мусора, расположенный под брюками на теле.

Об этом сообщает сайт Киеввласть.

Однако охрана вызвала милицию. Сотрудники милиции изъяли у задержанного 6 палок дорогой копченой колбасы, сыр и виски в мусорном пакете. Стоимость продуктов составила почти 700 гривен.

Месяц назад мужчина уже был осужден Святошинским районным суда г. Киева за аналогичную попытку кражи. Суд приговорил к выплате штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

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Следственным отделом Святошинского районного управления милиции столицы сведения о данном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - (кража).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.