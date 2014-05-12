Глава КГГА выступает за снос Дома профсоюзов с отстройкой здания в довоенном виде

«Я склоняюсь к полному сносу с отстройкой в стиле помещения, которое было ранее – это здание Городской Думы», - сказал Бондаренко в интервью Forbes.ua.

При этом он уточнил, что в вопросе восстановления столичного Дома профсоюзов КГГА рассматривает несколько вариантов.

«Мы рассматриваем три варианта. Первый – полный снос с отстройкой в разных вариациях, второй – полное восстановление прежнего вида, и третий – частичное восстановление», - добавил глава КГГА.

Вместе с тем, отвечая на вопрос обо всем ущербе, нанесенном зданиям и инфраструктурным объектам в ходе массовых акций протеста в Киеве, Бондаренко ответил, что общий ущерб пока не определен, однако лишь восстановление здания Киевского городского совета обойдется примерно в 20 млн грн.

Читайте такжеПредседатель КГГА поручил немедленно убрать стихийную торговлю возле выходов из метро

Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале текущего года стычки протестующих с силовиками переросли в вооруженное противостояние, в ходе которого в центре Киева погибло более ста человек. Столичный Дом профсоюзов, расположенный на Майдане Незалежности, использовался активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Евромайдана в ночь с 18 на 19 февраля в Доме профсоюзов возник пожар, существенно повредивший здание. Официальная экспертная оценка его технического состояния и целостности несущих конструкций после пожара не была озвучена до сих пор.

Справка УНИАН. Здание Городской Думы в Киеве было построено в 1876 году на том месте, где сейчас расположен Дом профсоюзов. Двухэтажная Городская Дума была построена из кирпича, а на вершине здания находился шпиль со скульптурой архангела Михаила. В 1900 году здание было реконструировано надстройкой третьего этажа. После прихода к власти большевиков в здании располагались Областной и городской партийные комитеты КП(б)У.

Городская Дума была значительно повреждена при пожаре 1 ноября 1941 года. Во время послевоенной реконструкции Крещатика здание было снесено.