Властям Киева Яценюк не указ: на элитные "членовозы" чиновники спустят 15 миллионов гривен

Стоимость сделки составляет 15,42 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Всего для перевозок заказано 75 автомобилей представительского класса: «Крайслер», «Тойота Лэнд Круйзер», «Тойота Камри», «Опель Омега» и др. Речь идет об обслуживании служебных поездок и официальных мероприятий.

Известно, что в прошлом году аналогичные услуги стоили КГГА ровно 15 млн грн. То есть на 420 тысяч гривен меньше, чем в этом году.

Ранее, в конце марта после назначения председателем КГГА Владимир Бондаренко заявлял, что чиновники киевской мэрии будут ездить, в основном, на старых автомобилях Opel, которые были куплены еще во времена Александра Омельченко.

Напомним, недавно премьер-министр Арсений Яценюк распорядился сократить количество легковых автомобилей кабинета министров на 50%. В частности МВД и Минобороны было разрешено иметь по три автомобиля, всем другим министерствам и ведомствам - по одному.