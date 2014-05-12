В КГГА пообещали продолжить строить Подольский мост и развязку на Почтовой площади

В столице продолжается строительство ряда капитальных объектов, в частности, работы будут продолжаться на Почтовой площади, проспекте Победы и Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом во время аппаратного совещания в горгосадминистрации проинформировал и.о. директора Департамента транспортной инфраструктуры Иван Шпилевый.

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Так, по его словам, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади позволит улучшить транспортную схему этого узла и увеличить его пропускную способность с 85 тыс. автомобилей в сутки до 110 тыс.

В прошлом году была завершена эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на ул. Набережно-Крещатицкую и тоннель на Набережном шоссе: в направлении моста Метро – на 4 полосы движения длиной 167 метров, в направлении Подола – на три полосы движения длиной 189 метров. Сейчас осталось выполнить работы по отделке и благоустройству, а также уложить еще один слой асфальта.

Шпилевый также доложил, что на продолжение реконструкции проспекта Победы, согласно Программе экономического и социально развития г. Киева на 2014 год, предусмотрено 116 133,6 тыс. грн. В настоящее время дорожные бригады завершили строительные работы на участке от кемпинга «Пролесок» до Святошинского путепровода длиной 3,6 км. Кроме того, частично было завершено работы от Святошинского путепровода и станции метрополитена «Нивки», реконструирован ряд подземных пешеходных переходов. В целом проектом реконструкции предусмотрена замена асфальтового покрытия почти на 406 тыс. кв. м проезжей части, 150 тыс. кв. м тротуаров, а также полное обновление 17 пешеходных переходов.

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Реконструкцией проспекта предусмотрена не только замена дорожного покрытия, но и увеличение количества полос на некоторых участках до 4-х, создание на транспортных развязках и остановках дополнительных мест для заезда общественного транспорта, установление энергосберегающего освещения, нового барьерного ограждения и др.

Кроме того, в этом году после значительного перерыва были возобновлены строительные работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, в частности, в марте начались работы по монтажу пятой секций арки моста. В настоящее время ведутся подготовительные работы к монтажу последней, шестой, секции арки и двух замковых блоков арки с помощью фермоподъемников.