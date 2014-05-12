КГГА опровергает сообщение о подорожании проезда в метро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Это очередная провокация. И вызвана она фактом обнародования результатов аудита работы киевского метрополитена. Результаты этого аудита откровенно впечатляющие. Так, например, закупка запчастей для подвижного состава превышала реальную стоимость на 35%. А такой вид деятельности, как реклама в метро, вообще показывалась, как убыточная деятелность, хотя реальная картина совсем другая», -Владимир Бондаренко.

В то же время, по его словам, городская власть ликвидирует такую коррупционную составляющую деятельности, как несанкционированная торговля при входе и выходе до станций метрополитена и многое другое.

"Следствием этой фронтальной проверки является не повышение цен на проезд для киевлян, а возвращение украденных средств и увольнения руководства метрополитена. Здесь также есть предмет для реагирования компетентных органов в отношении служебных лиц. Хочу успокоить киевлян: на сегодня о повышении цены на проезд в метрополитене не говорится. Я и впредь буду вести жесткую борьбу с различными коррупционными схемами: путь увольнения и привлечения к ответственности пройдет еще не один чиновник", - заявил Бондаренко.