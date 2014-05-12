Возле Киева предприятие самовольно заняло почти 7 га земли, где устроило мусорную свалку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, проверкой установлено, что предприятие самовольно заняло часть частного земельного участка. Территорию оградили и свозили туда мусор из разных районов Киева и области. Как выяснилось, соответствующих документов на земельный участок под указанным полигоном твердых бытовых отходов у общества не было, говорится в сообщении.

По заключениям специалистов Государственной экологической инспекции в Киевской области, предприятие своей незаконной деятельностью нанесло государству 7,6 млн. грн убытков, загрязнив свыше 6,6 га земли.

По результатам проведенной проверки прокуратурой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением.

В настоящее время ведется досудебное расследование, прибавили в прокуратуре.